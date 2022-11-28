Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi Eskişehir gezisi düzenledi

Yenimahalle Belediyesi, engelli bireyler ve aileleri için Eskişehir’e gezi düzenledi. 80 kişinin bulunduğu gezide katılımcılar Eskişehir keşfi yaptı.

Yenimahalle Belediyesi, engelli bireyler ve aileleri için Eskişehir’e gezi düzenledi. 80 kişinin bulunduğu gezide katılımcılar Eskişehir keşfi yaptı. Gezi kapsamında Kent Park, Sazova ve Odun Pazarı’nı gezen katılımcılar eğlenceli dakikalar yaşadı. Özellikle Sazova Müzesi’nin masal kahramanları bölümünde keşif yapan katılımcıların mutlulukları gözlerinden okundu. Sıra Odun Pazarı’nı gezmeye geldiğinde de hediyelik eşyaların satıldığı çarşıya giden özel bireyler, satılan ürünleri çok beğendi.

ESKİŞEHİR’DE GEZİYE KOLAYLIK SAĞLANDI

Eskişehir’e hayran kalan Yenimahalleli engellilere, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden de destek geldi. Katılımcılara Eskişehir denildiğinde akla ilk gelen Çibörek ikramı yapan Eskişehir Belediyesi temin ettiği rehberle de üyelerin ve ailelerin gezisine kolaylık sağladı.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Daha önce görmedikleri yerleri gezmenin mutluluğunu yaşayan engelliler, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a kendilerine böyle bir imkan sağladıkları için teşekkür etti. Belediye Engelliler Birimi ve Nefes Engelliler Sosyal Tesisi personellerinin de vatandaşlara eşlik ettiği gezide, engelliler kaynaşarak yeni arkadaşlıklar da edindi.

EPEY YOL KAT ETTİK

Engelli vatandaşların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Yaşar, “Göreve geldiğim günden bugüne Yenimahalle’de engelliler adına birçok şey değişti. Biz belediye olarak bu konuda epey yol kat ettik. Engelliler birimini kurarak ilçemizde engellileri tespit ettik. Birçok projeye imza attık. Şimdi de engelli bireylerin topluma kazandırılması, kaynaştırılması, yaşama sevinci ve motivasyonunun arttırılması amacıyla geziler düzenliyoruz. Hepimiz potansiyel bir engelli adayıyız. Bu yüzden engellileri de sağlıklı bireylerden ayrı görmemeliyiz. Onlara her zaman destek olarak, sosyal ve kültürel alana dahil olmalarını sağlamalıyız” dedi.

