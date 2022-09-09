Yenimahalle Belediyesi ilçe genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, asfalt serimi, yol açımı, kaldırım çalışması, alan düzenleme, bordür onarımı çalışmaları yapıyor.

Yenimahalle’de vatandaşların temiz ve güvenli sokaklarda ulaşım yapabilmesi için 7/24 hizmeti sürdüren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; Beştepe, Kardelen ve Kayalar mahallelerinde asfalt serim işleminin yanında Yuva Mahallesi’nde malzemeli bakım, İvedik Sanayi Sitesi, Macun, Serhat ve Yenibatı mahallelerinde de yol açım çalışmalarını sürdürüyor.



Yeni yerleşim alanlarında ve kaldırımı hasar gören bölgelerde de yenileme işlemlerine devam eden Yenimahalle Belediyesi, Yenibatı, Mehmet Akif Ersoy, Çamlıca ve Güventepe mahallelerinde kaldırım ve bordür çalışmaları gerçekleştiriyor.

