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Yenimahalle Belediyesi ile Mahalli Eğitim Akademisi ortaklaşa etkinlik düzenledi

Yenimahalle Belediyesi ile Mahalli Eğitim Akademisi’nin ortaklaşa düzenlediği, “Aile İçi Etkili İletişim, Z Kuşağı ve Kaşif Çocuklar”  adlı Seminer, Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleşti.
Yenimahalle Belediyesi ile Mahalli Eğitim Akademisi ortaklaşa etkinlik düzenledi

Belediye personelinin yoğun katılımı ile gerçekleşen seminerde, Pedagog ve Aile Danışmanı Ali Dolgunyürek,  anne-baba ilişkileri ve z kuşağının özelliklerini katılımcılara aktardı.

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Teknolojiye “Evet” Sınırsız Kullanıma “Hayır”
Aile arasındaki iletişimin önemine dikkat çeken Dolgunyürek, “Aile de açık iletişim olmalıdır. Eşler güç mücadelesi yerine birbirini anlamaya çalışmalı ve birbirini birey olarak kabul etmelidir. Ayrıca erkek ya da kadının birbirlerini başkaları ile kıyaslaması doğru değildir” dedi.

Z kuşağının özelliklerine değinen Dolgunyürek, “Z kuşağına medya bağımlılığını önlemek için sınır konulmalıdır. Z kuşağı ile güçlü bağlar oluşturmak için onların ilgilendiği her şeyi bilmelisiniz, arkadaşlarını tanıyın, onlar ile iletişim halinde olun. Bizler teknolojiye karşı değiliz. Ama teknolojiye evet sınırsız kullanıma hayır demeliyiz” diye konuştu.

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Çocuklar sokakta vakit geçirmeli
Z kuşağının sokakta vakit geçirmesi gerektiğinin de vurgulandığı seminerde, medya bağımlılığının önüne geçilmesi konusunda çocukların sokakta vakit geçirmesinin etkili olacağı belirtildi.

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