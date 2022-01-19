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Yenimahalle Belediyesi iş kıyafetlerini kendi üretiyor

Kendi öz kaynaklarını verimli kullanarak üretime önem veren Yenimahalle Belediyesi, “Konfeksiyon Atölyesi” ile personelin resmi kıyafetlerini kendi üretiyor.
Yenimahalle Belediyesi iş kıyafetlerini kendi üretiyor

Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri içinde kurulan atölyede zabıta, fen işleri, güvenlik, temizlik, yemekhane, park bahçeler, karşılama hostesi ve öğretmen önlüğü gibi 20 çeşit iş kıyafeti yine belediye çalışanları tarafından dikiliyor. 

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“Tüm iş kollarında tasarruf”
Tüm iş kollarında tasarrufu ön planda tutarak hizmet verdiklerini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bordürümüzü, kilit taşımızı, betonumuzu,  banklarımızı, hijyen malzemelerimizi, maskemizi kendimiz üretiyoruz. Hizmet araçlarımız kiralık değil. Biz Yenimahalleli hemşerilerimizin parasını onlar için harcıyoruz ve devir malum tasarruf devri. Bu Konfeksiyon atölyesi ile de personelimizin önlüğünden yeleğine, tulumundan pantolonuna kadar tüm kıyafetlerini üretiyoruz” dedi.

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“Tasarruf daha güçlü atılımlar için birikimdir”
Bütçeyi kullanırken dikkatli harcama yaptıklarının da altını çizen Yaşar, “Her geçen gün giderlerimiz artarken, gelirlerimiz düşüyor. Bunu dikkate alarak harcama yapıyoruz. Kamunun parasını harcadığımızı unutmadan, iki kere düşünüp karar veriyoruz. Tasarruf daha güçlü atılımlar için birikimdir. Bu şekilde çalıştığımız için bugün Yenimahalle sadece Ankara’da değil Türkiye’de başarılarından söz ettiren bir belediyedir” diye konuştu. 

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