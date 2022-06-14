Yenimahalle Belediyesi, kurban çadır yerlerini kura ile belirledi

Yenimahalle Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışı yapacak besiciler için Yakacık Kurban Satış Alanı’nda kurulacak çadır yerlerini kura ile belirledi.

Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliği’nde, kurban alanına gelecek ve satış yapacak vatandaşlar arasında eşitlik sağlamak amacıyla Ankara 46. Noterliği tarafından yapılan çekilişle bu yıl Yakacık’ta 148’i büyükbaş, 83’ü küçükbaş olmak üzere toplam 231 çadır yeri belirlenmiş oldu. Buna göre Başkentte kurbanlarını kesecek olan vatandaşlar için 5 bin 600 büyükbaş 15 bin küçükbaş olmak üzere 20 bin 600 kurbanlık Yakacık’ta görücüye çıkacak.

Gece hayvan girişine müsaade yok

Kura çekimi öncesinde 231 besiciye uyarılarda bulunan Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Tokmak, “Alana kurbanlık hayvanların girişleri 08.00- 17.00 saatleri arasında yapılacak. Gece alana hayvan girişine kesinlikle izin verilmeyecek. Yaşını doldurmayan ve pasaportu olmayan kurbanlıklar alana alınmayacak. Her biriniz önce kendi sağlığınız sonra da alana gelecek vatandaşların sağlığı için çadırlarınızı temiz tutmak zorundasınız. Bu vesile ile tüm besici arkadaşlarımızın Kurban Bayramı’nı şimdiden kutluyorum” dedi.

Çadırlar 22 Haziranda kuruluyor

Bu yıl 231 çadırın kurulacağı Yakacık’ta parsel çizimi ve numaralandırma işlemleri, alan düzenlemesi, temizlik ve bakım çalışmaları da tamamlandı. Çadırlar ise 22HaziranÇarşamba günü kurulmaya başlayacak.