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Yenimahalle Belediyesi, müziğe gönül veren vatandaşları buluşturuyor

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları, Türk Halk ve Türk Sanat Müziği kurslarıyla müziğe gönül veren vatandaşları buluşturacak.
Yenimahalle Belediyesi, müziğe gönül veren vatandaşları buluşturuyor

Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koro kayıtlarının başladığını duyuran belediye, 18 yaşını doldurmuş ve amatör koro çalışmalarında yer almış müzik severleri kurs merkezlerine bekliyor. Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların Yenimahalle, Karşıyaka, Kalatepe, Ergazi, Uğrak ve Ata Kurs merkezlerine gidip başvuru yapmaları yeterli olacak. Ayrıca kurstan mezun olan vatandaşlar, profesyonel olarak Yenimahalle Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu’nda da yer alacak.

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Başkan Yaşar’dan davet
Vatandaşları kurslara davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Kurslarımıza katılarak meslek edinen ve aile bütçelerine katkı sağlayan çok fazla kursiyerimiz var. YENİMEK sadece hobi kursları değil aynı zamanda meslek edindirme kurslarıdır. Daha da önemlisi bu kurslar insanları kaynaştırarak komşuluk, arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor, birlik ve beraberliği sağlıyor” dedi.

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