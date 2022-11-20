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Yenimahalle Belediyesi öğrencilerin saç kesimini ve bakımını yaptı

Yenimahalle Belediyesi, ara tatilin ardından okula başlayacak öğrencilerin saç kesimini ve bakımını yaptı.
Yenimahalle Belediyesi öğrencilerin saç kesimini ve bakımını yaptı

Şentepe ve Karşıyaka mahallelerinde tespit edilen 500’e yakın ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencisi, iki gün boyunca Yenimahalle Belediyesi kuaför ve berberleri tarafından ücretsiz tıraş edilerek okula hazırlandı. 

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MİNİKLER OKULA HAZIR

Sabah erken saatlerde aileleriyle birlikte Kaletepe Kültür Merkezi ve Karşıyaka Kültür Merkezi YENİMEK Kuaförlük sınıflarına gelen öğrenciler, sıraya girerek, tıraş olmayı bekledi. Sıra kendilerine geldiğinde kuaför abi ve ablalarına heyecanla istedikleri modelleri anlatan minikler, yapılan hizmet için de Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür etti.
 

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