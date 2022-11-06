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Yenimahalle Belediyesi personele Çevre Okuryazarlığı eğitimi verildi

Yenimahalle Belediyesi, çevre alanında önemli çalışmalar yürüten Yuva Derneği işbirliğinde, belediye personeline “Çevre Okuryazarlığı İletişim Ağı Projesi” kapsamında "Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Okuryazarlık" eğitimi verdi.
Yenimahalle Belediyesi personele Çevre Okuryazarlığı eğitimi verildi

Yenimahalle Belediyesi Meclis Salonu’nda verilen eğitimde, personelin çevre okuryazarlığı gelişimine katkı sağlayacak bilgiler veren eğitmenler, katılımcılara insanların tüketim alışkanlıklarının doğaya etkisini anlatarak, doğaya daha bilinçli davranışlarda bulunmanın önemini anlattı.

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ÇEVRE OKURYAZARLARI ARTMALI 

Toplantıda proje hedefinin, Türkiye ve AB’den sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir iletişim ağı kurarak çevre eğitimi alanında işbirliğini güçlendirmek, bilgi, deneyim ve kaynak paylaşmak, eğitimler aracılığıyla farkındalık gelişimine katkıda bulunmak ve çevre eğitimi alanında savunuculuk faaliyetleri yürütmek olduğu dile getirildi.
İklim değişikliği, hava ve su kirliliği, doğal kaynakların aşırı tüketimi ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi küresel ve yerel çevresel sorunların yaşamı tehdit ettiğine de değinen eğitmenler, sorunların çözümünde çevre okuryazarı bireylerin artmasının önemli olduğunu söyledi.

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EKOLOJİK OKURYAZAR KİMLERDİR? 

Ekololojik okuryazar bireyler hakkında da bilgi veren yetkililer, “Bu bireyler doğa ile yeryüzündeki her türlü kaynak kullanımında neden ve sonuç ilişkisi kurabilen ve buna göre yaşamlarını düzenleyebilen kişilerdir” dedi. Eğitim sonunda katılımcılar uzmanlara sorular sorarak, fikir alışverişinde bulundu.

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