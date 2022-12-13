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Yenimahalle Belediyesi Şentepe’de kapalı pazar yeri ve sosyal tesis inşaatına başladı

Yenimahalle Belediyesi, Karşıyaka ve Yenimahalle kapalı Pazar yeri ve sosyal tesislerinin ardından Şentepe bölgesine kazandıracağı kapalı pazar yeri ve sosyal tesis inşaatına başladı.
Yenimahalle Belediyesi Şentepe’de kapalı pazar yeri ve sosyal tesis inşaatına başladı

2009 yılından beri ilçe genelinde yaptığı sosyal projeler ve halk odaklı hizmetleri ile göz dolduran Yenimahalle Belediyesi, haftanın bir günü kullanılan Pazar yerlerini bölgenin ihtiyacına göre dönüştürmeye devam ediyor. Yenimahalle Belediyesi, Karşıyaka ve Yenimahalle kapalı Pazar yeri ve sosyal tesislerinin ardından Şentepe bölgesine kazandıracağı kapalı pazar yeri ve sosyal tesis inşaatına başladı.

BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Pazar yerlerini yalnızca alışveriş yapılan merkezler yerine vatandaşın sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaçlarını da karşılayan noktalar haline getirmeyi amaçlayan Yenimahalle Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı projelerle kapalı pazar yerlerini vatandaşın buluşma noktası haline getiriyor. 

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7’DEN 70’E İHTİYAÇ KARŞILAYACAK

Şentepe Bölgesi’nde toplam 3 katlı olacak şekilde yapımına başlanan kapalı pazar yeri ve sosyal tesisi, eğitim, kültür ve sanat gibi 7’den 70’e ilçe sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı.

8 BİN 500 METRE İNŞAAT ALANI

İçerisinde çok amaçlı salon, YENİMEK kurs merkezi, etüd merkezi, kütüphane, semt birimi, zabıta noktası, pazar alanı, mescid ve kafeterya gibi ilçe sakinlerine hizmet odaklı birçok noktayı barındıran kapalı pazar yeri ve sosyal tesisi, 8 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip olacak.
 

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