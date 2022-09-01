Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, Yaz Spor Okulları bünyesinde eğitimlerini tamamladı

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, Yaz Spor Okulları bünyesinde eğitimlerini tamamlarken Spor Akademisi için yeni dönem yıldız sporcu seçmelerine başlıyor.

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, Yaz Spor Okulları bünyesinde eğitimlerini tamamlarken Spor Akademisi için yeni dönem yıldız sporcu seçmelerine başlıyor. Jimnastik, basketbol, voleybol, yüzme ve futbol branşlarında yapılacak olan seçmeler için başvurular www.yenimahallebelediyesisporkulubu.com web sitesi üzerinden yapılacak.



Seçmeler 5 Eylül’de



Spor Akademisi’nin yeni yıldızları için ilk seçmeler Yüzme Branşında, 5 Eylül Pazartesi günü Hacı Sabancı Yüzme Havuzu’nda yapılacak. Seçmelere, en az 3 kol 1 nefes seviyesinde yüzebilen 2009-2016 yılları arasında doğmuş olan çocuklar müracaat edebilecek.



2012-2017 arası doğumlu minikler için Jimnastik branşı 9 Eylül Cuma günü, 2007-2014 yılları arasında doğan voleybolcu adayları için ise 10 Eylül Cumartesi günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde seçmeler yapılacak.

2008-2013’lü Futbolcu adayları için Ali Öcal Batıkent Stadyumu’nda 10-11 Eylül tarihlerinde seçmeler yapılacak. Tercihini Basketboldan yana kullanmak isteyen 2007-2014 yılları arasında doğan genç basketbolcular da 11 Eylül Pazar günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde seçmelere katılabilecek.

