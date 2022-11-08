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Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü yüzücüleri Türkiye finallerine adını yazdırdı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 5-6 Kasım tarihlerinde Bolu’da düzenlenen 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakalarına katılan Yenimahalle’nin minik kulaçları, Türkiye finallerine adını yazdırmayı başardı.
Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü yüzücüleri Türkiye finallerine adını yazdırdı

18 ilden 80 kulüpten 555 sporcunun kıyasıya yarıştığı müsabakalara 5 sporcusuyla katılan Yenimahalle Belediyesi, Türkiye finaline 3 sporcusuyla katılmaya hak kazandı. Bolu yarışlarında 11 yaş grubunda Emir Özel 50 metre sırt üstü klasmanında en iyi dereceyi alarak 3’üncü olurken yine 11 yaş grubunda Fırat Deniz Aydeniz de barajları geçmeyi başardı. 12 yaş grubunda ise Tarık Yıldırım rakiplerini geride bırakarak finallere gitmeyi garantiledi. 

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Yıl boyunca Yenimahalle Belediyesi çatısı altında yüzme takımı antrenörü Adem Mert Parlak ve yardımcı antrenör Taner Ekiz ile birlikte aralıksız çalışan 50 sporcudan 3’ü şimdi Türkiye finalleri için geri saymaya başladı. 

MADALYA HEDEFİ 

11 yaş grubunda Emir Özel ve Fırat Deniz Aydeniz 9-11 Aralık tarihleri arasında Samsun’da yapılacak olan Türkiye finallerinden, 12 yaş grubunda ise Tarık Yıldırım 16-18 Aralık tarihleri arasında Mersin’de yapılacak olan Türkiye Finallerinden madalya ile dönmeye hazırlanıyor. 

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