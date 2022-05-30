Yenimahalle Belediyesi sporcuları Muaythai'de damga vurdu

Yenimahalle Belediyesi, Muaythai Gençler Türkiye Seçmelerine damga vurdu. Yenimahalle’yi katıldıkları bütün müsabakalarda başarı ile temsil eden sporcular 14 madalya kazanarak Türkiye Şampiyonası biletini cebine koydu.

12-15 Mayıs tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Muaythai Gençler Türkiye Seçmelerine 15 sporcu ile katılım sağlayan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, kıyasıya mücadeleye sahne olan müsabakalar sonucunda 5 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalyanın sahibi oldu.

Muaythai branşında kendi kategorilerinde ülkenin parlayan yıldızı haline gelen Yenimahalle’nin sporcularından Yağmur Sena Madak 55 kg Genç Bayanlar kategorisinde birinci, Yaşar Tuğ 75 kg Genç Erkekler kategorisinde ikinci olarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Antalya’da başarıyı kovalayacağız

Yenimahalle Belediyesi sporcularının başarılı bir yıl geçirdiğini belirten antrenörler Faruk Çelikten ve Serdar Bal, “Sporcularımızın başarısı için yoğun bir antrenman programı hazırlıyoruz. Yıl boyunca yaptığımız sıkı çalışmalar meyvelerini veriyor. Kulüp sporcularımız katıldığı her turnuvada göz dolduruyor ve gelecek vadediyor. Hedefimiz Haziran ayında Antalya’da düzenlenecek olan Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası. Yenimahalle’nin başarısı için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” dedi.