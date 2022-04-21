Yenimahalle Belediyesi, Temizlik personeline yangın tatbikatı düzenlendi

Yenimahalle Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi’nde düzenlenen tatbikatta birim personellerini yangın türleri ve yangına ilk müdahalenin önemini konusunda bilgilendirdi.

Tatbikatta yangın türleri hakkında bilgi alan personeller, yangına bilinçli şekilde müdahale etmeyi de öğrendi.

Yangının, türlerine göre söndürülmesi gerektiğinin altının çizildiği tatbikatta, yangının söndürme süresinin azaltılması için söndürme tüpünün kullanım şeklinin ve püskürtme açısının, önemli olduğu söylendi.

Yangın tüpüyle söndürülen yangınlarda riskin devam ettiğini de vurgulayan uzmanlar, soğutma işleminin mutlaka yapılması gerektiğini belirtti.

Yangın türleri hakkında bilgi aldılar

Tatbikatta, A sınıfı yangınların katı madde yangınları olduğu, bu tür yangınların temel söndürme prensibi soğutma, temel söndürme maddesinin ise su olduğunu söylendi. Sıvı madde yangınlarının ise B sınıfı yangınlar olduğu, bu tür yangınlarda ise söndürme işleminin çok hızlı yapılması gerektiği anlatıldı.

Uzmanlar, “B sınıfı yangınların temel söndürme prensibi boğmadır. C sınıfı yangınlar gaz yangınlarıdır yani bir vana sistemine bağlıdır. Bu yangınlarda ilk yapacağımız iş, bu vanayı kapatarak gazı kesmektir, sonra yangına müdahale edilmelidir. D sınıfı yangınları metal yangınlarıdır. Çok yüksek derecelerde tutuştuğu için her yerde olmaz. F tipi yangınlarıysa yağ yangınlarıdır. Bu yangınlarda su kesinlikle kullanılmaz, su yangını büyütür. Böyle durumlarda da ateşi boğmak gerekir” dedi.