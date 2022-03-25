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Yenimahalle Belediyesi, “Yaşlılara Saygı Haftası” etkinliği düzenledi

Yenimahalle Belediyesi, “Yaşlılara Saygı Haftası” kapsamında İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri’nde çeşitli etkinlikler düzenledi.
Yenimahalle Belediyesi, “Yaşlılara Saygı Haftası” etkinliği düzenledi

Yenimahalleli yaşalmış vatandaşların keyifli vakit geçirmeleri ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla Karşıyaka, Gazi, Serhat, Ata, Yenimahalle ve Turgut Özal mahallelerinde 5 bine yakın üyeye hizmet veren İkinci Bahar Dayanışma Merkezlerinde Yaşlılar haftası kutlandı. 

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Etkinlikler kapsamında; ikinci bahar müdavimleri, Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (Yenimek) Müzik Öğretmeni Görkem Turan’ın müzik dinletisi eşliğinde keyifli bir gün yaşadı. Şarkı ve türkülerin hep bir ağızdan söylendiği etkinlikte oyunlar oynandı, halaylar çekildi. 

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Yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz
Yenimahalle Belediyesi olarak yaşlı dayanışma merkezlerine büyük önem verdiklerini kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Biz belediye olarak yaşalmış vatandaşlarımızı sadece 18-24 Mart tarihinde hatırlayan bir anlayışa sahip değiliz. Her zaman yaşalmış vatandaşlarımızın yanındayız. Anneye ve babaya saygı bizim kültürümüzün de dinimizin de esaslarındandır. Yaşalmışlara sahip çıkmak sosyal devletin de zorunluluğudur. Yaşlılarımızın hayatlarını keyifle sürdürebilecekleri alanlar oluşturmak ve onları sosyal hayata dahil etmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. 

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