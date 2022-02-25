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Yenimahalle Belediyesi’nden istihdama tam destek

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığı projelerle adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, “Kariyer Ofisi” projesi ile iş arayan ilçe sakinlerinin derdine derman oluyor.
Yenimahalle Belediyesi’nden istihdama tam destek

Yenimahalle’de istihdama katkı sunmak ve artan işsizlik sorununun çözümüne destek olmak amacıyla hizmete sunulan kariyer ofisi, iş arayan vatandaşları ve eleman arayan iş yeri sahiplerini bir araya getiriyor.

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İş arayan ve iş vereni bir araya getiriyor
Farklı meslek gruplarında iş arayan vatandaşların başvuru yapabildiği Yenimahalle Belediyesi Kariyer Ofisi, uygun pozisyonda eleman sıkıntısı çeken işletmelere anında bağlantı sağlayarak istihdamın sürekliliğine büyük katkı sunuyor. Açıldığı günden bu yana Yenimahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Kariyer Ofisi 6 aylık sürede 450 başvuru aldı. Öte yandan ilerleyen günlerde kurulacak ayrı bir ekiple AVM’ler, sanayi bölgeleri ve ticarethanelerin yoğun olduğu bölgelerde işletme yöneticileri ile yüz yüze görüşerek eleman ihtiyaçlarını sınıflandıracak olan kariyer ofisi, işsizlik sorunu yaşayan ilçe sakinlerinin kısa sürede iş bulmasına olanak sağlayacak. 

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İş arayan vatandaşlar Kariyer Ofisi’ne gelerek bizzat başvuru yapabilecekleri gibi isterlerse Yenimahalle Belediyesi web sitesi üzerinden veya 315 99 14 numaralı telefonu arayarak kolaylıkla yapılabiliyor.

Taşın altına elimizi koyuyoruz
Kariyer Ofisi projesi ile ilçede istihdama büyük katkı sunulduğunu belirten Yenimahalle Belediye Fethi Yaşar, “Ülke olarak yaşadığımız ekonomik sıkıntılar sonrasında işsizlik önlenemez boyutlara ulaştı. Yenimahalle, başkent genelinde ticaretin yüzde 41’inin gerçekleştiği büyük bir ilçedir. Ticaretin bu derece canlı olduğu bir ilçe de, işsizlik sorunu yaşayan vatandaşlarımızın derdine derman olmak istiyoruz. Hayata geçirdiğimiz kariyer ofisi projesi ile işsizlik sorununun çözümüne bir derece de olsa çare olmayı amaçlıyor, ilçemizde katkı sunmak için taşın altına elimizi koyuyoruz. Kariyer ofisimiz meslek gruplarına göre özgeçmişleri sınıflandırıyor. Bu süreçte belediyemize eleman ihtiyacı için başvuran işletme sahiplerini iş arayan vatandaşla kısa sürede buluşturmayı hedefliyoruz. Ekonomik açıdan sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Bu zamanları birlik ve dayanışma içerisinde çalışarak atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

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