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Yenimahalle Belediyesi'ne ait tesislerde spor yapan üyesi sayısı 20 bini geçti

Yenimahalle Belediyesi, 21 branşta 713 lisanslı sporcu ile ulusal ve uluslararası müsabakalarda Başkent’i gururla temsil ediyor. Belediyeye ait tesislerde spor yapan üyesi sayısı ise 20 bini geçti.
Yenimahalle Belediyesi'ne ait tesislerde spor yapan üyesi sayısı 20 bini geçti

Yenimahalle Belediyesi de her yıl Türk sporuna binlerce sporcu kazandırıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi, Aydın Onur Spor Merkezi, Serhat Spor Merkezi ve Batıkent Semt Stadı’nda hem amatör spora hem de ilçe sakinlerine imkân sunan belediye, 21 branşta 713 lisanslı sporcu ile ulusal ve uluslararası müsabakalarda başkenti gururla temsil ediyor.

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SPORDA ÜYE SAYISI 20 BİNİ GEÇTİ
Hentbol, voleybol, futbol, basketbol, badminton, yüzme, buz pateni, bilardo, taekwondo, jimnastik, masa tenisi, kick boks, atletizm, bale, bocce, boks, bowling, dart, karate, muaythai, wushu-kung-fu branşlarında lisanslı 654 sporcusu bulunan Yenimahalle Belediyesi’nin beş spor tesisinde spor yapan üye sayısı ise 20 bini geçti. Belediye ayrıca POMEM, PAEM, PMYO, PÖH, MSÜ VE ASTSUBAYLIK ve BESYO sınavlarına girecek olan gençlere de ücretsiz hazırlık kursu veriyor.

HAVUZLARDAN YILDA 250 BİN KİŞİ FAYDALANIYOR
‘Ankara’nın en çok havuza sahip belediyesi’ unvanı da bulunan Yenimahalle Belediyesi, dört tam donanımlı havuz ve spor kompleksiyle ilçe sakinlerine dört mevsim yüzme keyfi yaşatıyor. Hacı Sabancı, Bülent Ecevit, Turgut Özakman ve Prof. Dr. Mehmet Haberal yüzme havuzlarında 59 lisanslı sporcu profesyonel olarak yüzme alanında belediyeyi temsil ediyor. Havuzlardan her yıl yaklaşık 250 bin kişi faydalanıyor. Olimpik yüzme havuzu ve spor tesislerinin 5’incisi olacak olan Ata Mahallesi’ndeki tesis de açılış için gün sayıyor.

ÖNCE EĞİTİM SONRA LİSANS
Yenimahalle Belediyesi Spor Akademisi de toplam bin öğrenciye eğitim veriyor. Geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek için kurulan akademide 4-13 yaş aralığındaki çocuklar, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, taekwondo, kickbox, jimnastik, masa tenisi ve halk oyunları dallarında eğitim alıyor. Cumartesi ve pazar günleri Batıkent Semt Sahası’nda futbol, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri’nde ise diğer branşlarda eğitim alan minik sporcular, eğitimleri bitince birer lisanslı sporcu olacak. Okulların tatil olması ile akademide eğitime ara veriliyor, yaz okulları başlıyor. Tatilini sporla öğrenerek geçirmek isteyen öğrenciler için eğitim verilecek yaz okulları ise üç ay sürecek.

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