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Yenimahalle Belediyesi’nin açtığı Destek Eğitim Merkezleri yoğun ilgi görüyor

Eğitim kalitesini yükseltmek ve eğitim ücretlerinin artması sonrasında ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere destek olmak amacıyla Yenimahalle Belediyesi’nin açtığı Destek Eğitim Merkezleri yoğun ilgi görüyor.
Yenimahalle Belediyesi’nin açtığı Destek Eğitim Merkezleri yoğun ilgi görüyor

2017 yılında gençlere okula yardımcı ve sınavlara hazırlık eğitimi vermek amacıyla hizmete açılan Yenimahalle Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri, açıldığı günden bu yana 15 binin üzerinde öğrenciye eğitim desteği verdi.

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YENİ DÖNEM BAŞLADI

5 yıllık süre zarfında 2 bin 300 ortaokul ve bin 500 lise öğrencisinin sınavlarda yüksek başarı göstermesine olanak sağlayan Yenimahalle’nin eğitim yuvaları, yeni eğitim döneminde de 60 öğretmen ve 12 idareci ile gençlerin başarısına katkı sunacak. Yenimahalle Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri’nde 6, 7, 9, 10, 11’inci sınıflara okula yardımcı eğitimin yanı sıra 8’inci sınıflara özel LGS’ye hazırlık ve 12’nci sınıflara yönelik YKS’ye hazırlık kursu ücretsiz olarak veriliyor.

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6 AYRI NOKTADA EĞİTİM HİZMETİ

Yenimahalle Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında hizmete açılan Destek Eğitim Merkezleri; Demetevler (Ortaokul), Karşıyaka (Ortaokul ve Lise), Ragıp Tüzün (Lise), Batıkent Meydan (Ortaokul) ve Şentepe (Ortaokul) olmak üzere 6 ayrı noktada öğrencilere eğitim hizmeti sunuyor. 

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