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Yenimahalle Belediyespor Playoff maçlarına çıkmayı garantiledi

Yenimahalle Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’e yükselme yolunda emin adımlarla yürüyor. Muzaffer Gültekin Süper Amatör Ligi B grubunda mücadele eden Yenimahalle, lig bitimine bir hafta kala BAL Lig’ine çıkmak için Playoff maçlarına katılmayı garantiledi.
Yenimahalle Belediyespor Playoff maçlarına çıkmayı garantiledi

Muzaffer Gültekin Süper Amatör Ligi B grubunda D. Karadenizgücü Spor Kulübü’nü 2-1 mağlup ederek, bitime bir hafta kala Playoff maçlarına çıkmayı garantileyen Yenimahalle Belediyespor, 15 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 35 puan toplamayı başardı. Öte yandan Muzaffer Gültekin Süper Amatör Ligi A ve B grubunda ilk üç sırada yer alan futbol takımları, BAL Ligine yükselmek için birbirleri arasından Playoff karşılaşmaları oynayacak. 

Yenimahalle son maçı Kazan ile oynayacak
Son hafta ligde şampiyonluk maçında Kahraman Kazan Belediyespor ile karşılaşacaklarını belirten Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Kerem Güney, “Oyuncularımız sezon başında BAL Lig’e yükselme hedefini ortaya koydu. Sezon boyunca aldığımız başarılı sonuçlar neticesinde playoff maçlarına katılma hakkını kazandık. Takım olarak disiplinli bir şekilde çalışan ve yoğun emek veren oyuncularımızı tebrik ediyorum. Yenimahalle’nin başarısı için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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