Yenimahalle Bergen filmini izledi

Yenimahalle Belediyesi’nin Açık Hava Sinema Günleri” kapsamında 11 farklı noktada ilçe sakinleriyle ücretsiz olarak buluşturacağı gişe rekortmeni “Bergen” filmi şimdiye kadar 5 noktada sinemaseverleri bir araya getirdi.

Yaz boyunca sürecek açık hava sinema gösterimlerinde tüm ilçe sakinlerine iyi seyirler dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Hepsi bizlere teşekkür ediyorum. Önemli olan vatandaşımızı memnun etmek. Bunu da başardığımızı düşünüyorum” dedi.

FİLM GÖSTERİMİ DEVAM EDİYOR

Devam eden Bergen film gösterimi; 11 Ağustos’ta Ata Kapalı Pazaryeri’nde, 15 Ağustos’ta Ergazi Pazaryeri’nde, 17 Ağustos’ta Beştepe Mahallesi’nde, 19 Ağustos’ta Uğur Mumcu Mahallesi Andaç Pazaryeri’nde ve 27 Ağustos’ta Yakacık Kültür Merkezi’nde Yenimahallelilerle buluşmaya devam edecek.