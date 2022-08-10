  • BIST 2.829,58
  • Altın 1027.384
  • Dolar 17.8665
  • Euro 18.3855
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

Yenimahalle Bergen filmini izledi

Yenimahalle Belediyesi’nin Açık Hava Sinema Günleri” kapsamında 11 farklı noktada ilçe sakinleriyle ücretsiz olarak buluşturacağı gişe rekortmeni “Bergen” filmi şimdiye kadar 5 noktada sinemaseverleri bir araya getirdi.
Yenimahalle Bergen filmini izledi

Yaz boyunca sürecek açık hava sinema gösterimlerinde tüm ilçe sakinlerine iyi seyirler dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Hepsi bizlere teşekkür ediyorum. Önemli olan vatandaşımızı memnun etmek. Bunu da başardığımızı düşünüyorum” dedi.

FİLM GÖSTERİMİ DEVAM EDİYOR 

Devam eden Bergen film gösterimi; 11 Ağustos’ta Ata Kapalı Pazaryeri’nde, 15 Ağustos’ta Ergazi Pazaryeri’nde, 17 Ağustos’ta Beştepe Mahallesi’nde, 19 Ağustos’ta Uğur Mumcu Mahallesi Andaç Pazaryeri’nde ve 27 Ağustos’ta Yakacık Kültür Merkezi’nde Yenimahallelilerle buluşmaya devam edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çalışanlara ek zam düzenlemesi 11 Ağustos 2022 Perşembe 00:21
  • Temizlik Takip Sistemi devrede 11 Ağustos 2022 Perşembe 00:19
  • KazanBelNet’e tam not11 Ağustos 2022 Perşembe 00:12
  • Can dostlara unutulmaz şenlik10 Ağustos 2022 Çarşamba 06:00
  • Akkuzulu Mahallesi'nde doğalgaz için ilk kazma vuruldu 10 Ağustos 2022 Çarşamba 03:20
  • Zincir marketlerde mobilya satışı yasaklanmalı 10 Ağustos 2022 Çarşamba 02:55
  • Temizlik Filosu genişliyor 10 Ağustos 2022 Çarşamba 02:00
  • Minikler eğitime başladı 10 Ağustos 2022 Çarşamba 00:24
  • Seymenler Mezunlar Buluşması’nda 09 Ağustos 2022 Salı 06:00
  • 9 ilçede 17 Çocuk Etkinlik Merkezi açılıyor09 Ağustos 2022 Salı 05:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti