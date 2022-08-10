Yenimahalle Bergen filmini izledi

Yaz boyunca sürecek açık hava sinema gösterimlerinde tüm ilçe sakinlerine iyi seyirler dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Hepsi bizlere teşekkür ediyorum. Önemli olan vatandaşımızı memnun etmek. Bunu da başardığımızı düşünüyorum” dedi.
FİLM GÖSTERİMİ DEVAM EDİYOR
Devam eden Bergen film gösterimi; 11 Ağustos’ta Ata Kapalı Pazaryeri’nde, 15 Ağustos’ta Ergazi Pazaryeri’nde, 17 Ağustos’ta Beştepe Mahallesi’nde, 19 Ağustos’ta Uğur Mumcu Mahallesi Andaç Pazaryeri’nde ve 27 Ağustos’ta Yakacık Kültür Merkezi’nde Yenimahallelilerle buluşmaya devam edecek.
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