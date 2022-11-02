Yenimahalle Genç Nevşehirliler Derneği’nin düzenlediği kahvaltı programına ev sahipliği yaptı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Genç Nevşehirliler Derneği tarafından düzenlenen 11’nci geleneksel kahvaltı programına ev sahipliği yaptı.

Yenimahalle Belediyesi Nergis Salonu’nda düzenlenen etkinliğine Başkan Yaşar’ın yanı sıra Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Genç Nevşehirliler Derneği Başkanı Ziya Ağca, bürokratlar ve çok sayıda Nevşehirli öğrenci katıldı.

YAŞAR’A TEŞEKKÜR

Eğitime ve gençlere verdiği destekten dolayı Başkan Yaşar’a teşekkür plaketi takdim eden Genç Nevşehirliler Derneği Başkanı Ziya Ağca da “Derneğimiz maddi ve manevi anlamda öğrencilere büyük destek sunuyor. Bu süreçte bize destek olan hemşerilerimize, büyüklerimize ve etkinliğimizde ev sahipliği yaparak desteğini sunan Fethi Başkan’a teşekkür ediyorum” dedi.