Yenimahalle sakinleri kan bağışında bulundu

Yenimahalle Belediyesi, “Sana İhtiyacım Var Kan Dostum” sloganıyla kan bağışı kampanyaları düzenleyen Türk Kızılayı'na destek vermeye devam ediyor.

Yenimahalle Belediyesi Hizmet Binası önüne getirilen Kızılay Kan Bankası aracında, vatandaşlar ve belediye çalışanları doktorların ön muayenesinden geçtikten sonra iki gün boyunca kan bağışında bulundu.

HAYAT KURTARIN

Vatandaşları kan verme konusunda duyarlı olmaya davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sağlıklı insanların kan bekleyen hastaları düşünerek kan vermelerini istiyoruz. Çünkü bizlerin de bir gün ihtiyacı olabilir. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Maalesef başımıza gelmeden kan bağışının önemini anlayamıyoruz. Bizlerden istenen yalnızca 1 ünite kan” diye konuştu.