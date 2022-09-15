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Yenimahalle şampiyon

Katıldığı turnuvalarda ilçenin adını gururla temsil eden Yenimahalle Belediyesi sporcuları, “Muaythai İller Arası Dostluk Kupası” turnuvasına damga vurdu.
Yenimahalle şampiyon

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından 7-11 Eylül tarihleri arasında, Ankara’da organize edilen Muaythai İller arası Dostluk Kupası’na, Antrenörler Faruk Çelikten ve Serdar Bal yönetiminde, 12 sporcu ile katılan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, toplamda 11 altın, 3 gümüş, 4 bronz madalya kazandı. Takım olarak dabirincilik kupasını alan Yenimahalle’nin sporcuları, ilçeye büyük gurur yaşattı.

Yenimahalle’den madalya şov

19 Mayıs Spor Kompleksi Şefik Tetik Boks Salonu’nda düzenlenen ve Ankara’da 8 kulüpten 113 sporcu kıyasıya mücadele ettiği Muaythai İller Arası Dostluk Kupası’nda; Yenimahalle’nin sporcuları toplamda 18 madalya kazanarak turnuvada Yenimahalle rüzgarı estirdi.

“Gençlerimiz spora yönelsin istiyoruz”

Yenimahalle’de spora ve eğitime yapılan yatırımların meyvelerini verdiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de sporun her dalına ayrı ayrı önem veriyor ve gençlerimizi spor branşlarına yönlendirmek için aralıksız çalışıyoruz. Spor çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük katkı sunuyor. Bu nedenle ailelerimiz çocuklarını spora yönlendirsin istiyoruz. Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden sporcularımız katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuvalarda ilçemize büyük gurur yaşatıyor. Yıl boyunca gençlerimizin başarısı için yoğun emek harcayan antrenörlerine teşekkür ediyor, bize bu gurur yaşatan sporcularımızı da yürekten kutluyorum” dedi.

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