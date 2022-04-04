Yenimahalle Zabıta ekipleri fırınları denetledi

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla tatlı imalathaneleri ve fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde Ramazan pidesinin gramajı, fiyatı, üretim koşulları ve hijyen şartları kontrol edilirken tatlı imalatında kullanılan ürünlerin kalitesi, saklama koşulları, son kullanma tarihleri de tek tek incelendi. Denetimler kapsamında hijyen kurallarına uymayan ve sağlıksız üretim yapan işyerleri uyarılırken, işini hakkıyla yapan esnaf tebrik edildi.

“Herkes işini düzgün yapacak”

Zabıta ekiplerinin rutin olarak gerçekleştirdikleri denetimleri Ramazan ayında da titizlikle devam ettirdiklerini söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Vatandaşlarımızın güzel bir Ramazan ayı geçirebilmesi için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşın sağlığı ile oynayan, kimseye affımız yok. Herkes işini düzgün yapacak, halka bozuk gıda satmayacak, halkı fahiş fiyatlarla kandırmayacak. Ben ve ekibim Ramazan ayı boyunca tüm vatandaşlarımızın hayırlı ve sağlıklı bir Ramazan geçirmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Fırsatçılara geçit vermeyeceğiz” dedi.