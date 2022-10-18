Yenimahalle Zabıtası öğrenci sağlığı için seferber oldu

Zabıta ekipleri, Yenimahalle’de bulunan okul kantinlerini denetledi.

Öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek amacıyla belirli aralıklarla yapılan denetimlerde gıda yönetmeliği çerçevesinde yasaklanan ürünler hakkında da kantin işletmecileri detaylı olarak bilgilendirildi.

KANTİNLERİ SINIFI GEÇTİ

Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde gıda maddelerinin son tüketim tarihleri, yasaklı gıda ürünleri, temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı, çalıştırma ruhsatlarının bulunup bulunmadığı, ecza dolabı ve yangın söndürme tüpü kontrol edildi.

İlçe genelindeki 125 okulun tamamını mercek altına alan ekipler, ilçedeki kantin işletmecilerinin kurallara uyduğunu ve denetimlerde ciddi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtirken, 1 okul kantinine de temizlik kurallarına uygun olmadığı için para cezası uyguladı.

TÜKETİM ALIŞKANLIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Yaptığı açıklamada ailelere seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çocuklara bilinçli tüketim alışkanlığının kazandırılması gerektiğini vurguladı. Yaşar, “Okul kantinlerindeki kontrollerimizle geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığına önem veriyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Ancak bu konuda sadece kantin sahiplerine değil ailelere de büyük görev düşüyor. Aileler çocuklarını sağlıklı beslenme konusunda uyarmalı ve çocuklarına bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırmalıdır” dedi.