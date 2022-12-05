Yenimahalle’de 32 engelli birey birbirinden renkli tasarımlarla podyumda boy gösterdi

Yenimahalle Belediyesi'nin düzenlediği, lirik dans ve ışık gösterisi ile başlayan programda; 32 engelli birey, birbirinden renkli tasarımlarla podyumda boy gösterdi. Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç konseriyle coşkunun tavan yaptığı etkinlikte, Yenimahalle’nin engelli bireyleri de aileleriyle gönüllerince eğlendi.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde düzenlenen programa CHP İl Yönetimi, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Hüseyin Boran, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve Yenimahalle sakinleri katıldı.
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