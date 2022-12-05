Yenimahalle’de 32 engelli birey birbirinden renkli tasarımlarla podyumda boy gösterdi

Yenimahalle Belediyesi, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla muhteşem bir etkinliğe imza attı. Lirik dans ve ışık gösterisi ile başlayan programda; 32 engelli birey, birbirinden renkli tasarımlarla podyumda boy gösterdi.