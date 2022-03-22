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Yenimahalle'de 5’inci yüzme havuzu için geri sayım başladı

Yenimahalle Belediyesi’nin Ata Mahallesi’nde yapımına başladığı ilçenin 5’inci yüzme havuzu için geri sayım başladı.
Yenimahalle'de 5’inci yüzme havuzu için geri sayım başladı

Her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimizde her mahallemize eşit hizmet götürmeyi hedefledik ve bunu başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ata Mahallesi sakinleri kısa bir süre önce açılışını yaparak hizmete açtığımız kreş ve gündüz bakımevine kavuştu şimdi sırada havuz ve spor tesisi var” dedi.

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Ata Mahallesi’nin planlı gelişimi için çalışıyoruz
İlçenin 4 ayrı noktasına yüzme havuzu kazandırıldığını belirten Yaşar, “Hacı Sabancı, Turgut Özakman, Bülent Ecevit ve Prof. Dr. Mehmet Haberal yüzme havuzu ve sosyal tesislerinden sonra ilçemizin 5’inci tam donanımlı spor merkezi ve yüzme havuzunu Ata Mahallesi’nde kazandırmış olacağız. Yenimahalleliler boş zamanlarını kaliteli ve verimli geçirsin, spor yapsın istiyoruz. Sağlıklı bir nesil yetişsin istiyorsak özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi spora uzak büyütmemeli, onları spor dallarına yönlendirmeliyiz. Yenimahalle merkeze en uzak mahallelerimizden biri olan Ata Mahallesi’nin düzenli ve planlı gelişimi için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. İnşaatına başladığımız yüzme havuzu ve spor tesisi, çağın gereklerine uygun, 5 yıldızlı bir tesis olacak. Mahalle sakinlerimiz temiz ve güvenli bir ortamda spor yapacak. Yüzme havuzu ve spor salonumuzu kısa zamanda tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

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5 yıldızlı tesis
6 bin 800 metrekare arsa üzerine konumlandırılan Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi; bodrum ve zemin kat şeklinde yapımı planlanarak, yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, kafeterya, soyunma odaları, duş ve mescit gibi birçok bölümü içerisinde barındıracak. 

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