  • BIST 2.251,68
  • Altın 908.69
  • Dolar 14.6815
  • Euro 16.2076
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 12 °C
»

Yenimahalle'de 9 ayrı noktada kütüphane hizmeti

Yenimahalle Belediyesi, ilçenin 9 ayrı noktasında 11 bin 848 aktif üyeye kütüphane hizmeti veriyor.
Yenimahalle'de 9 ayrı noktada kütüphane hizmeti

Ders çalışma ortamı arayan ve sınavlara hazırlanmak isteyen ilçe sakinleri ile okuma sevdalıları için Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Ata, Başak Cengiz, Kaletepe, Turgut Özal Kültür Merkezi, Demetevler, Ragıp Tüzün Destek Eğitim Merkezleri ve Meydan AVM Yaşar Kemal Kütüphanesi olmak üzere 9 ayrı noktada bulunan Yenimahalle kütüphaneleri, hafta içi sabah 08.00 ve akşam 20.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor.

foto-(2)-035.jpg

Geleceğin söz sahibi bireyleri Yenimahalle’den çıksın istiyoruz 
Kütüphane açmaya devam edeceklerini söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Çocuklarımız ve gençlerimiz eğitim hayatı boyunca birçok sınavda ter döküyor. Sınavlara hazırlanmak isteyen, evinde yeterli çalışma ortamı bulamayan, huzurlu bir ortamda kitap okumak, araştırmak isteyen hemşerilerimize böyle bir ortam sunuyoruz. Gençlerin ve çocukların iyi üniversitelerde okumasını hedefliyor, geleceğin söz sahibi bireyleri Yenimahalle’den çıksın istiyoruz.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs gazileri yıllar sonra savaştıkları toprakları ziyaret etti01 Nisan 2022 Cuma 03:20
  • Kızılcahamam’da 600 kişilik iftar çadırı kuruldu01 Nisan 2022 Cuma 02:23
  • “Altın Kütüphane” uygulamasıyla kütüphaneler dijital platforma taşındı01 Nisan 2022 Cuma 01:21
  • Pursaklar'da deforme olan parklar yenileniyor01 Nisan 2022 Cuma 00:24
  • Lisede 1 şaka, 2 intihar31 Mart 2022 Perşembe 18:08
  • Yağlık ayçiçeği tohumlarını, Mamak Belediyesi karşılayacak31 Mart 2022 Perşembe 04:23
  • Başkent tarihine ışık tutan mimari yapılar gelecek nesillere tanıtılacak31 Mart 2022 Perşembe 03:20
  • Sincan’ın duvarlarına bakanlar bir daha bakıyor31 Mart 2022 Perşembe 02:22
  • Minik öğrencilere, hayvan sevgisi aşılanıyor31 Mart 2022 Perşembe 00:24
  • Kızılcahamam’da Umut’ isimli tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü31 Mart 2022 Perşembe 00:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti