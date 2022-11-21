Yenimahalle’de ara tatili fırsat bilen 6 bin minik tiyatro izledi

Yenimahalle Belediyesi Çocuk Tiyatro Festivali ile ara tatili eğlenceye dönüştürdü. Festivalin ilk gününden itibaren 5 farklı çocuk oyununu 6 bine yakın çocuk izledi.

Yenimahalle Belediyesi Çocuk Tiyatro Festivali ile ara tatili eğlenceye dönüştürdü. Festivalin ilk gününden itibaren 5 farklı çocuk oyununu 6 bine yakın çocuk izledi. Festivalin finali ise Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde “Fırtına” adlı oyunla ile yapıldı.

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Öğrencilerin ara tatili ile birlikte başlayan festival, kentin kültür-sanat yaşamına önemli katkı sağlarken, çocukları tiyatro salonlarına çekti. Başkent Kültür Sanat Tiyatrosu’nun sergilediği Pinokyo, Küçük Prens, Çizmeli Kedi, Yaramaz Kediler ve Fırtına adlı çocuk oyunları 15-20 Kasım tarihleri arasında Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde 6 bine yakın çocuk için sahnelendi.

