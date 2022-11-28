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Yenimahalle’de Dünya Engelliler Günü Kermesi

Yenimahalle Belediyesi, engel tanımayan bireylerin üretime ve sosyal hayata katılması amacıyla “Dünya Engelliler Günü Kermesi” düzenledi.
Yenimahalle’de Dünya Engelliler Günü Kermesi

Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi ve Nefes Engelliler Sosyal Tesisi üyeleri, engellilere hizmet veren eğitim kurumları, derneklerin ürettikleri el emeği ürünlerin sergilendiği kermesin açılışını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar yaptı. Engel tanımayan bireylerin ürettiği birbirinden renkli ve özel el emeği göz nuru ürünler, 26– 27 Kasım tarihlerinde ANKAMALL AVM’de başkent sakinleri için sergilendi.

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VATANDAŞA EŞİT HİZMET 

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören el emeği ürünlerinin sergilendiği stantları tek tek dolaşarak katılımcılara hayırlı işler dileyen Başkan Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren kimseyi ayırt etmeden hizmet sunuyoruz” dedi.

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