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Yenimahalle’de Hamsi Şenliği düzenledi

Yenimahalle Belediyesi, Ankara Toptancı Hali işbirliğinde Hamsi Şenliği düzenledi.
Yenimahalle’de Hamsi Şenliği düzenledi

2 gün süren şenlikte Yenimahalleliler, Karşıyaka İş Merkezi, Şentepe Müslüm Gürses Parkı, Yenimahalle Ragıp Tüzün Parkı ve Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda balık ekmek keyfi yaşadı.

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Şenlik boyunca vatandaşları yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kendi elleriyle ilçe sakinlerine balık ekmek ikram etti. Yaşar’a Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras eşlik etti.

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4 ayrı noktada 2 ton hamsi dağıtıldı
Etkinliğe yoğun ilgi gösteren Yenimahalleliler, mevsiminde balık ekmek keyfini doyasıya yaşadı. Yenimahalle’nin dört ayrı noktasında balık ekmek ikramı yapan ekipler, şenlik süresince 2 ton hamsi dağıtımı gerçekleştirdi.

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“Kardeşliğe her zamankinden çok ihtiyacımız var”
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “2 gün boyunca Yenimahalle’nin çeşitli noktalarında hamsi ekmek dağıtımı yaptık. Vatandaşlarımız şenliğimize yoğun ilgi gösterdi. Bu tarz sosyal etkinlikler birlik ve beraberliğimizi perçinliyor, hep beraber keyifli vakit geçirmemizi ve sohbet etmemizi sağlıyor. Hamsi şenliğimiz, hemşerilerimiz ile bir arada olmak, hasbihal etmek için büyük bir fırsat yarattı. Ülkemizde birlik, beraberliğe ve kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Şenliğimiz boyunca ikramımıza ortak olan Yenimahallelilere teşekkür ediyorum” dedi. 

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