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Yenimahalle’de ibadethanelerde yenileme çalışması yapıldı

Yenimahalle Belediyesi, zamana yenik düşen ve yıpranan Macun Mahallesi Hacı Ziya Yaman Merkez Camii ve Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevini yeniliyor.
Yenimahalle’de ibadethanelerde yenileme çalışması yapıldı

Hazırlanan projelerle geçtiğimiz aylarda mevcut yapılar yıkılırken ibadethanelerin kaba inşaatları da hızla devam ediyor. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bölgemizde yaşayan hemşerilerimizin ırkına, dinine, mezhebine ve siyasi düşüncesine bakmadan herkesi kucaklamayı hedefledik. Cumhuriyet’in kuruluş felsefesi eşit yurttaşlıktır. Eşit davrandığınız zaman insanların size olan güveni, saygısı artar. Güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden bugünü kurtarmayı değil gelecek nesilleri de düşünerek dev eserlere imza attık, atmaya da devam edeceğiz” dedi.

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KABA İNŞAATLARDA GERİ SAYIM 

3 bin 587 m2 arsa üzerine konumlandırılan Pir Sultan Abdal Cemevi inşaat alanı 2 bin m2 olacak. Tesis, bodrum, zemin ve 2 kattan oluşurken, içerisinde toplantı salonu, konferans salonu, çok amaçlı salon, yemekhane, mutfak, derslikler, kütüphane, idare hazırlık odaları ve teknik hacimler bulunacak.

2 bin 269 m2 arsa alanı olan Hacı Ziya Yaman Macunköy Merkez Camii inşaat alanı ise 1131,65 m2 olacak. Cami bodrum, zemin ve 1 kattan oluşacak. Cami yanında da taziye evi ve revak alanı yer alacak. 
 

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