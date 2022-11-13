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Yenimahalle’de kış hazırlığı başladı

Yenimahalle Belediyesi, ilçe genelinde kış aylarının sorunsuz geçmesi için hazırlıklara başladı. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, hazırlıklar kapsamında 20 kar küreme ve tuzlama aracı ile tüm hizmet araçlarını bakımdan geçiriyor.
Yenimahalle’de kış hazırlığı başladı

Kışlık bakımları yapılan araçların yağı, suyu, filtreleri, bujileri, fren tertibatları, silecekleri, hortumları, akü ve lastikleri elden geçiriliyor. Ayrıca karla mücadele araçlarının da tuz sericileri ve kar küreme bıçakları bütünüyle bakımdan geçiyor. 

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MAKİNE PARKINA SAHİP

Yenimahalle’nin çok güçlü bir araç filosu ve makine parkı olduğunu kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Filomuza kattığımız yüzlerce araç ve iş makinesi ile hizmet veriyoruz. Yenimahalle’de, dozerden bobcate, kamyondan kepçeye, binek araçlardan otobüse kadar onlarca çeşit araçtan oluşan filomuz, vatandaşlarımızın hizmete kolay ve zamanında ulaşması için 7/24 çalışıyor” dedi. 

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