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Yenimahalle’de “Kişisel Gelişim Semineri” düzenlendi

Şubat ayı içerisinde eğitimlere başlayan Yenimahalle Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak amacıyla personele “Kişisel Gelişim Semineri” düzenledi.
Yenimahalle’de “Kişisel Gelişim Semineri” düzenlendi

Pedagog, Aile Danışmanı Ali Dolgunyürek’in sunumuyla düzenlenen “Kişisel Gelişim Semineri” belediye meclis salonunda birim müdürleri ve çalışanların katılımı ile gerçekleştirildi.

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Başarı taç gibidir
Hizmet kalitesinin yükseltilmesinde kişisel gelişimin büyük önem ifade ettiğini belirten Ali Dolgunyürek, “Başarı taç gibidir. Başarılı insan en çok hata yapan, risk alanlardır. İletişim, mutlu ve başarılı olmamızda etkendir. Bedenimiz bizim söylemediklerimizi söyler, yalan yüzümüzden okunur. Çatışma kaçınılmazdır. Pozitif çatışma iş veriminin artmasına olanak sağlar. Etkili iletişim ile iş hayatında verimli olmayı ve mutlu bireyler olarak yaşamayı başarabiliriz” dedi.

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Çalışanlardan seminere yoğun ilgi
3 gün süreyle devam eden kişisel gelişim seminerinde, katılımcılar başarı taç gibidir, takım çalışması ve ekip olmak, etkili iletişim, çatışma yöntemi, beden dili gibi çalışma ortamında hizmet kalitesinin yükseltilmesinde önem arz eden konu başlıkları hakkında detaylı bilgi sahibi oldu. Soru cevap şeklinde katılımcıların da deneyimlerini aktarma fırsatını yakaladığı seminerde etkin, hızlı hizmet yöntemlerinin ve iletişim becerilerinin geliştirme yöntemleri anlatıldı. Seminer sonunda ise katılımcılara sertifika verildi.

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