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Yenimahalle’de madde bağımlılığına karşı Tiyatro oyunu sahnelendi

Yenimahalle Belediyesi, alkol ve madde bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla AMATEM ile ortaklaşa “Metamorfoz” adlı müzikli drama oyununu sahneledi.
Yenimahalle’de madde bağımlılığına karşı Tiyatro oyunu sahnelendi

Batıkent Meydan AVM Sinan Bengier Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyunda, Yenimahalle personeli ve AMATEM’de tedavi göre hastalar, birlikte sahne aldı. Oyunu vatandaşların yanı sıra Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Merih Karayol,  AMATEM Birim Sorumlusu Dr. Mustafa Danışman ve Yeşilay Ankara Şube Başkanı Av. Sevilay Aslan da izledi.

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Metamorfoz’u sergiledikleri gösteri ile anlattılar

Müzikli drama gösterisi ile başlayan tiyatro oyununda siyahlara bürünen oyuncular, bağımlılıkta Metamorfoz’u yani başkalaşımı, sergiledikleri gösteri ile anlattı. Daha sonra gösteri folklorik halk dansları ve psikodrama gösterisi ile devam etti. Performanslarıyla alkış yağmuruna tutulan oyuncular, verdikleri mesajlarla duygulandırdı.

Oyun sonunda konuşma yapan Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, “Oyuncularımıza, Yenimahalle Belediyesi ve Mustafa Danışman’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dönüşüm, başkalaşım toplumun değişik etkenlerinden kaynaklanır. İnsanın kendi inisiyatif ve iradesiyle bu iyiye, güzele ve doğruya evrilir. Arkadaşlarımız amatör bir ruhla bunu çok güzel ifadelendirdiler. Ben aynı zamanda Ankara Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Başkanıyım. Canla başla mücadele ediyoruz. Bağımlılık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi anlamda sıkıntı. Bağımlılık, sadece bireyin kendisini değil, yakın çevresini de çok yakından ilgilendiren halk sağlığı sorunudur. Ama son günlerde halk güvenliği sorununa da dönüştü. Şimdi bireysel bir sorun gibi görürüz ama bu toplumun da sorunudur. Toplum olarak bu sorunla mücadele etmek hepimizin görevidir” dedi.

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Önemli mesajlar verdiler

Oyunculara çiçek takdim ederek tebrik eden Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal da, “Başkanımız Fethi Yaşar’ın selamlarını, sevgilerini getirdim. Bugün arkadaşlarımız başarılı bir performans sergiledi. Bizlere madde bağımlılığı ile ilgili önemli mesajlar verdiler. Belediye çalışanlarımızı bu mücadelenin içerisinde olan arkadaşlara verdikleri destek nedeniyle kutluyorum” diye konuştu.

AMATEM Birim Sorumlusu Dr. Mustafa Danışman ise “Bu gösterinin madde bağımlılarına bir kapı aralamasını diliyorum. Umarım onları geleceğe çevirebiliriz. Bu gösterinin gerçekleşmesinde Yenimahalle Belediyesi’nin çok katkısı oldu. Huzurlarınızda Başkan Fethi Yaşar’a ve personeline teşekkür ediyorum” dedi.

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