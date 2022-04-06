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Yenimahalle’de mahalle iftarları başlıyor

Pandemi nedeniyle toplu iftarlara verilen iki yıl aranın ardından Yenimahalle’de açık hava mahalle iftarları yeniden başlıyor.
Yenimahalle’de mahalle iftarları başlıyor

Pandemi nedeniyle toplu iftarlara verilen iki yıl aranın ardından Yenimahalle’de açık hava mahalle iftarları yeniden başlıyor. Binlerce ilçe sakinini aynı sofrada buluşturan mahalle iftarlarının ilki Batıkent Kapalı Pazaryerinde yapılacak. Ramazan Ayı boyunca ilçe genelinde 17 farklı mahallede kurulacak olan iftar sofralarında 20 bine yakın mahalle sakini hep beraber dualar eşliğinde oruçlarını açacak.

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Engelli ve yaşlı vatandaşlara gezici ekipler hizmet edecek

Ramazan Ayı’nın paylaşım, hoşgörü ve kardeşlik ayı olduğu bilinciyle her gün 300 aileye yardım kolisi dağıtan Yenimahalle Belediyesi, engelli ve yaşlı vatandaşları da unutmadı. Yenimahalle belediyesi, mahalle iftarlarına gelemeyen vatandaşların evlerine kadar iftar yemeklerini de gönderiyor. Gezici ekiplerle bu yıl da günlük 1500 kişiye iftar yemeği taşıyan belediye, böylece paylaşmanın ve yardımlaşmanın ayı Ramazan’da toplumun her kesime ulaşıyor.

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Başkan Yaşar’dan davet var
Tüm ilçe sakinlerini mahalle iftarlarında buluşmaya davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ramazan Ayı birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma ayıdır. Bu mübarek ayda kin ve nefretten uzak durmalıyız. Birbirimize daha saygılı, merhametle yaklaşmalıyız. Bu Ramazanın birliğimize, kardeşliğimize, hemşerilik bilincinin artmasına vesile olmasını, tuttuğumuz oruçların, yaptığımız duaların, kıldığımız namazların, yapılan hayırların kabul olmasını diliyorum” diye konuştu.

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