Yenimahalle’de minikler kendi modasını oluşturdu

Yenimahalle Belediyesi, her yıl 19-27 Kasım tarihleri arasında etkinliklerle kutlanan ‘Avrupa Atık Azaltım Haftası’ kapsamında minik ilçe sakinleri için geri dönüşüm etkinliği düzenledi.

Yenimahalle Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde ‘Atığın Modası Geçti’ temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda minik sakin ve Nefes Engelliler Sosyal Tesisi’nde eğitim gören engel tanımayan öğrenciler katıldı.

TEKSTİL ATIKLARINDAN ÇANTA TASARIMINA

Alanında uzman eğitmenlerden geri dönüşüm ve atık azaltma konusunda eğlence dolu aktivitelerle bilgi alan Yenimahalleli minikler, tekstil atıklarından kendi çantalarını tasarlayarak kendi modalarını oluşturdu. 2009 yılından bu yana ‘Avrupa Atık Azaltım Haftası’ kapsamında düzenlenen etkinliklerde atık azaltma, ürünün yeniden kullanımı ve maddesel geri dönüşüm stratejileri hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

