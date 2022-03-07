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Yenimahalle'de “Trafikte Bilinçli Anneler Bilinçli Nesiller” Eğitim Semineri düzenlendi

Yenimahalle Belediyesi işbirliğinde YENİMEK Meydan Kurs Merkezi’nde “Trafikte Bilinçli Anneler Bilinçli Nesiller” Eğitim Semineri düzenlendi.
Yenimahalle'de “Trafikte Bilinçli Anneler Bilinçli Nesiller” Eğitim Semineri düzenlendi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde çocuk gelişiminde en önemli yapı taşı olan annelerin, trafik güvenliği konusundaki farkındalıklarını arttırıp, geleceğin bilinçli yol kullanıcılarını yetiştirmek amacıyla başlatılan “Trafik Ana Projesi” kapsamında Yenimahalle Belediyesi işbirliğinde YENİMEK Meydan Kurs Merkezi’nde “Trafikte Bilinçli Anneler Bilinçli Nesiller” Eğitim Semineri düzenlendi.

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“Emniyet kemeri en ucuz hayat sigortasıdır”

Seminerde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Güvenliği Eğitmeni Polis Memuru Murat Kalın, trafik güvenliğine dikkat çekerek okul servis araçları ile toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuğun, sokaklarda güvenli yürüme ve güvenli geçiş yerlerinin önemini vurguladı.

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Murat Kalın, “Emniyet kemeri can kemeridir ve en ucuz hayat sigortasıdır. Emniyet kemerlerlerini mutlaka takalım. Trafik sorunu halk sağlığı sorunu olup, trafikte herkesin sorumluluk alması gerekir” dedi.

Ayrıca seminerde katılımcılara trafik bilgilerini ölçmek için ön test, eğitimle ilgili geri dönüş için ise son test ve anket çalışması da yapıldı. “Trafikte Bilinçli Anneler Bilinçli Nesiller” Eğitim Semineri; 10 Mart’ta Karşıyaka Kültür Merkezi, 16 Mart’ta Ata Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da devam edecek. 

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