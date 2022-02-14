Yenimahalleli vatandaşlar Yüz Yogası Atölyesi’nde buluştu

Yenimahalle Belediyesi’nin Ata Kültür Merkezi vatandaşları ve ikinci bahar üyelerini, Yüz Yogası Atölyesi’nde buluşturdu.

Yüz Yogası Eğitmeni Elif Uludağ tarafından verilen eğitimde, Uludağ vatandaşlara yüzde olan kırışıkların ve sarkmaların doğal yoldan önlenmesi için tüyolar verdi.

Daha genç bir yüz için egzersiz

Katılımcılara egzersizler yaptırarak, yüz yogası hakkında bilgi veren Uludağ, yüz yogasının daha genç, parlak ve dolgun bir yüz için yüzdeki tüm kasları hareket ettirmek için uygulandığını söyledi.

Eğitmen Uludağ,”Yüz yogası sayesinde kırışıklıklar büyük ölçüde giderilir. Yüz kasları güçlendirilir, böylece sarkmalar toparlanır. Ciltte deforme olmuş kısımları iyileştirir. Cilt sıkılaşır ve bu da daha dolgun bir cilt demektir. Kan dolaşımını hızlandırır bu sayede sivilce ve lekeler azalır. Yaşın ilerlemesiyle oluşan kemik erimesine karşı kemik yapısını güçlendirir. Yüz yogası cerrahi müdahale olmadan doğal ve sağlıklı bir yöntemdir” dedi.

Hem cilde hem de ruha iyi geliyor

Yüz yogasının ruha iyi geldiğinin de altını çizen Uludağ, “Yüz yogası aynı zamanda ruhumuzun şifa bulacağı bir yöntem. Özellikle gün içerisinde yoğun geçen bir tempodan sonra kendimize ayıracağımız 25 dakikalık bir yüz yogası hepinize çok iyi gelecektir” diye konuştu.