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Yenimahalle’nin engelsiz kulaçları şov yaptı

Yenimahalle Belediyesi’nin 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği ‘Geleneksel Engelliler Arası Yüzme Yarışması’nın 3’üncüsü Hacı Sabancı Yüzme Havuzu’nda yoğun katılımla yapıldı.
Yenimahalle’nin engelsiz kulaçları şov yaptı

Engelsiz yaşama destek vermek amacıyla yapılan müsabakalarda; Görme, işitme, bedensel, mental, down sendromlu ve otizmli olmak üzere tüm engelli gruplarından gençlerin ve çocukların oluşturduğu 50 amatör ve profesyonel engelli yüzücü, 25 metre serbest yüzme yarışında kıyasıya rekabet etti. 

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YARIŞ İÇİN YERLERİNİ ALDI

Müsabaka alanına Türk bayrağıyla gelerek havuzun etrafında tur atan engel tanımayan sporcular, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından gruplar halinde yarış için yerlerini aldı. Salonu tıklım tıklım dolduran seyirciler ve sporcuların aileleri de yarış esnasında alkışlar ve tezahüratlarla özel yüzücülere büyük destek verdi.

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MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Yarışmadaki performanslarıyla seyircilerden yoğun alkış alan sporcuların tümü madalya kazandı. Belediye Meclis Üyeleri ve Muhtarların da katıldığı törende, ödüllerini ve kupalarını Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal’dan alan sporcular büyük heyecan yaşadı. Yarışma sonrasında engelleri ortadan kaldıran sporcular, kazandıkları madalyalar ve kupalar eşliğinde aileleri ile bol bol fotoğraf çektirdi.
 

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