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Yenimahalle’nin yeni merdivenleri açıldı

Yenimahalle Belediyesi, ilçenin dik sokaklarında kullanılan merdivenleri baştan aşağı yeniliyor. 
Yenimahalle’nin yeni merdivenleri açıldı

Şentepe, Pamuklar, Kayalar, Karşıyaka mahallelerinde yokuş olan sokaklarda merdiven yapım işlemi gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şimdi de Çarşı Mahallesi ve Tepealtı Mahallesi’nde yapılan yenileme çalışmalarını tamamlayarak, merdivenleri mahalle sakinlerinin kullanımına açtı.

MODERN GÖRÜNÜMLÜ YOKUŞLAR  

Yenimahalle Belediyesi, kış mevsiminde çocuk ve yaşlıların kayıp düşme tehlikesi yaşadığı, yazın ise güneşli havalarda çıkmakta zorlandığı dik yokuşlu sokaklarda inşaat çalışmalarını tamamladı. Belediye ekipleri, Yenimahalle merkezde bulunan Sevgi Sokak, Mohaç Sokak, Çalı Sokak ve Ragıp Tüzün Caddesi’ndeki merdivenleri modern bir tarzda baştan aşağı yeniledi. Yenilenen merdivenlerin yanında oturma alanları, ışıklandırma grupları ve peyzaj çalışmaları sonrasında sokaklar modern bir görünüme kavuştu.
 

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