Yenimahalle’ye 4 yeni park daha

Yenimahalle Belediyesi, 4 yeni parkı daha ilçeye kazandırmaya hazırlanıyor. Ata, Mehmet Akif Ersoy, Yenibatı ve Pamuklar Mahallesi’nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı süren 4 yeni park ile Yenimahalle’de park sayısı 465’e çıkacak.

Park yapım çalışmalarını denetleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını her yıl artırıyoruz. Çalışmaların hızla sürdüğü dört yeni parkımızıda en yakın sürede tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız” dedi.

TAM DONANIMLI PARKLAR

Ata Mahallesi’ne konumlandırılan parkta, 110 metrekare egzersiz alanı, 490 metrekare çocuk oyun alanı, dinlenme alanları ve 3 bin metrekare yeşil alan bulunuyor. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne yapılan parkta, basketbol sahası, 270 metre koşu yolu, 275 metrekare çocuk oyun alanı, 87 metrekare egzersiz alanı ve 2 bin 400 metrekare yeşil alan bulunuyor.

Yeni Batı Mahallesi’ne kazandırılan parkta ise basketbol sahası, 216 metrekare çocuk oyun alanı, 340 metre koşu yolu, dinlenme alanları ve 4 bin 800 metrekare yeşil alan bulunurken, Pamuklar Mahallesi’nde ki parkta 200 metrekare çocuk oyun alanı, dinlenme alanları ile 3 bin 270 metrekare yeşil alan bulunuyor.

