Yenimahalle’ye 500 hayvan kapasiteli barınak için düğmeye basıldı

Yenimahalle Belediyesi, Yakacık’ta 19 bin m2 arazisine 500 hayvan kapasiteli yeni Açık ve Kapalı Hayvan Barınağı yapımı için düğmeye bastı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ve Erhan Aras ile birlikte yeni barınak çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

2023 başında açılması planlanan barınakta, ameliyathane ve idari binanın yanı sıra hayvanların enerjilerini boşaltabilecekleri park ve sahiplendirme alanı da bulunacak. Macunköy’de bulunan barınağımız Yenimahalle gibi büyük bir ilçe için yeterli olmuyordu. Yapımına başlayacağımız barınak daha büyük bir alana yerleşeceği için hem ihtiyaç duyulan birimler yer alacak hem de barınağımızda misafir edeceğimiz sokak hayvanlarımızın ihtiyaçları için daha geniş bir alan tahsis etmiş olacağız. Böylece Yenimahalle için önemli bir ihtiyacı da gidermiş olacağız” dedi.

Yaşar, “Yeni barınakta kapasitemizi arttırarak, sokakta yaşayan patili dostlarımıza daha fazla yer açıyoruz. Özellikle kış aylarında can dostlarımız barınak ve mama sıkıntısı çekiyor. Biz Macunköy’de bulunan barınağımızda başlattığımız proje ile ilçemizde restoran, lokanta türü işletmelerin artan yemeklerini sokakta yaşam mücadelesi veren hayvanlarımıza ulaştırıyoruz” dedi.

“Kapılarımızın önüne mama ve su koyalım”

İlçe sakinlerinden de kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokaktaki kediler ve köpekler için kapılarının önüne mama ve su bırakmasını isteyen Yaşar, “Yenimahalleliler sokak hayvanlarına karşı çok duyarlılar. Özellikle kış aylarında hayvanlar açlıktan ve susuzluktan ölüyor. Bunun için sokaktaki canlarımızı unutmayalım kapılarımızın önüne mama ve su koyalım” diye konuştu.

Barınaklardan hayvan sahiplenmenin önemine de dikkat çeken Fethi Yaşar, “Hizmet birimimizdeki sahipsiz kedi ve köpekler vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ücretsiz olarak sahiplendirilmektedir. Buradan vatandaşlarımız kendilerine bir can dostu alabilirler. Hayvan satın almaktansa sahipsiz bir hayvana sahip çıkmak daha doğru olur” dedi.