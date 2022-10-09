Yerli üreticiden alınan ağaç ve bitkiler dikildi

Büyükşehir Belediyesi, ANFA Genel Müdürlüğü, ana arterler başta olmak üzere kentin dört bir yanındaki cadde, bulvar, park ve refüjlerde iklime dayanaklı bitki ve ağaçların dikimini sürdürüyor. Yerli üreticilerden alınan ağaç ve bitkiler dikildi.