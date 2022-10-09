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Yerli üreticiden alınan ağaç ve bitkiler dikildi

Büyükşehir Belediyesi, ANFA Genel Müdürlüğü, ana arterler başta olmak üzere kentin dört bir yanındaki cadde, bulvar, park ve refüjlerde iklime dayanaklı bitki ve ağaçların dikimini sürdürüyor. Yerli üreticilerden alınan ağaç ve bitkiler dikildi.
Yerli üreticiden alınan ağaç ve bitkiler dikildi

“Daha güzel bir Başkent” için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticiden satın aldığı ağaç ve bitkileri Ankaralılarla buluşturmaya devam ediyor.

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BİNLERCE AĞAÇ VE BİTKİ DİKİLDİ

ANFA Genel Müdürlüğü; Konya Yolu, Eskişehir Yolu, İncek Bulvarı, Yozgat Bulvarı ve ANKAPARK’ın yanına yapılan mesire alanına çınar ağacı, ardıç ve gül gibi binlerce bitki ve ağaç dikti.

 

 

Ekipler;

Konya Yolu’na 156 adet çınar,

273 adet çınar yapraklı dut,

68 adet süs elması, 14 bin 52 adet gül,

4 bin 153 adet berberis,

İncek Bulvarı’na 50 adet ıhlamur,

268 adet dişbudak,

Yozgat Bulvarı’na 80 bin 679 adet ardıç,

43 bin 183 adet altın çanak,

6 bin 60 adet ateş dikeni,

104 adet çınar,

Bağlıca Bulvarı’na 571 adet çınar ağacı

Eskişehir Yolu’na 30 bin ardıç dikti.

 

 

ANKAPARK’IN YANINA

 

213 adet karaçam,

19 adet gürgen,

262 adet pembe çiçekli akasya,

9 adet süs eriği, 6 adet meşe,

 4 adet doğu çınar, 30 adet ıhlamur,

6 adet dişbudak yapraklı akağaç,

46 adet armut, 39 adet top akasya,

14 adet demir ağacı, 1 adet sığla,

24 adet piramit gürgen,

50 adet şeker akağacı,

7 adet gümüşi akağaç,

 262 adet leylandi,

8 adet mabet ağacı,

252 adet piramit mazı dikimi yaptı.

 

 

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