Yeşil alanlar ve parklar bahara hazırlanıyor

Sincan Belediyesi vatandaşların keyifli vakit geçirdiği yeşil alanları ve parkları bahara hazırlıyor.

Sincan Belediyesi ilçede bulunan park ve yeşil alanların bakım ve yenilenme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda oyun parkları, oturma grupları ve spor ekipmanlarının bakımları gerçekleştiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri öncelik sırasına göre toplam 34 parkta çalışmalarını itinayla sürdürüyor.

Çocukların keyifli vakit geçirdiği parklarda kırılan, bozulan, yıpranan veya boyası kalkan malzemelerin bakım- onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Böylece parkların kullanım ömürleri uzarken bir yandan da modern bir görünüm sağlanıyor.

Yeşil alanlar da dinlenmeye gelen vatandaşlar için uygun hale getiriliyor. Ekipler bank ve kamelyaların tamirini yapıyor. Kırılanlar yenileri ile değiştiriliyor.