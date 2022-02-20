  • BIST 2.032,44
  • Altın 832.041
  • Dolar 13.6429
  • Euro 15.3848
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 2 °C
»

Yeşil alanlar ve parklar bahara hazırlanıyor

Sincan Belediyesi vatandaşların keyifli vakit geçirdiği yeşil alanları ve parkları bahara hazırlıyor. 
Yeşil alanlar ve parklar bahara hazırlanıyor

Sincan Belediyesi ilçede bulunan park ve yeşil alanların bakım ve yenilenme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda oyun parkları, oturma grupları ve spor ekipmanlarının bakımları gerçekleştiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri öncelik sırasına göre toplam 34 parkta çalışmalarını itinayla sürdürüyor. 

2-037.jpeg

Çocukların keyifli vakit geçirdiği parklarda kırılan, bozulan, yıpranan veya boyası kalkan malzemelerin bakım- onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Böylece parkların kullanım ömürleri uzarken bir yandan da modern bir görünüm sağlanıyor. 

Yeşil alanlar da dinlenmeye gelen vatandaşlar için uygun hale getiriliyor. Ekipler bank ve kamelyaların tamirini yapıyor. Kırılanlar yenileri ile değiştiriliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Caddesi üzerine inşa edilen lunaparkın oyuncakları kurulmaya başlandı19 Şubat 2022 Cumartesi 02:24
  • Hanım Evi kursiyerleri sanatsal eserler ortaya çıkarmaya devam ediyor19 Şubat 2022 Cumartesi 00:24
  • Başkan Ramazan Şimşek, esnafla buluştu19 Şubat 2022 Cumartesi 00:23
  • Akıllı seradaki mevsimlik çiçekler rengârenk bir görünüme büründü19 Şubat 2022 Cumartesi 00:22
  • Altındağ'da her haneye çöp poşeti dağıtımına başlandı19 Şubat 2022 Cumartesi 00:21
  • Ankara'nın turizm merkezleri gelecek nesillere tanıtılıyor19 Şubat 2022 Cumartesi 00:20
  • Bu yılda YKS ücretlerini ABB karşılıyor18 Şubat 2022 Cuma 04:20
  • Mamak Füzyon’u faaliyete geçiyor18 Şubat 2022 Cuma 03:30
  • MİS'e bağlı 13 belediyenin başkanları Türk Tarih Müzesi'ni ve Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti18 Şubat 2022 Cuma 02:22
  • Altındağ’a Bilim Merkezi yapılıyor18 Şubat 2022 Cuma 01:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti