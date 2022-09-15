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Yetim ve Öksüzler Kanatlar Altında

Sosyal belediyecilik alanında tüm Türkiye'ye örnek olan Pursaklar Belediyesi, kendi ürettiği bal, sucuk, nohut ve mercimeği yetim ve öksüz çocuklara dağıtmaya başladı.
Yetim ve Öksüzler Kanatlar Altında

İhtiyaç sahibi aileler için tüm imkânlarını seferber ederek, sosyal yardım çalışmaları yürüten Pursaklar Belediyesi, yetim ve öksüz çocukların her an yanında olmaya devam ediyor. 

DAĞITILIYOR 

Pursaklar Belediyesi, ata tohumlarından üretilen nohut ve mercimeği, Sirkeli Bal Ormanında üretilen balları ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde hazırladığı kangal sucukları, yetim ve öksüz çocuklara dağıtmaya başladı. Bal, sucuk, nohut ve mercimeğin dağıtılmak üzere hazırlandığı Tebessüm Çarşısına giden Başkan Ertuğrul Çetin, belediye ekiplerince yapılan hazırlıkları yakından takip etti. 

AFİYET OLSUN 

Yetim, öksüz çocukların yanlarında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Kendimiz üretiyor, yetim ve öksüzlerimize dağıtıyoruz. Kardeşlerimizin sevincini paylaşmak, onların yanında olmak ve onların dualarını almak, bizim için en büyük gurur kaynağı olmuştur. Afiyet Olsun. Bugün olduğu gibi yarında ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz’’ dedi.
 

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