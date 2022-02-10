Yiğiner’e hayırlı olsun ziyareti

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği temsilcileri, Ankara Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret, Başkan Zeki Avan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Şehit Babası Ahmet Şahin, Ramazan Gergin ve Güneydoğu Gazisi Hasan Yalama tarafından gerçekleştirildi.

UNUTMAYACAĞIZ

Dernek Başkanı Zeki Avan ziyarette yapmış olduğu konuşmasında, “Sayın Başkanım yeni seçilmemizden dolayı, hayırlı olsun ziyaretine gelmiş bulunuyoruz. Sizlere şehit ailelerimizin ve gazilerimizin selamlarını getirdik. Bu göreve tekrar seçilmenizden dolayı çok sevindik. Derneğimize yer aldığımız zaman yapmış olduğunuz maddi ve manevi desteklerini unutmadık. Bizlere maddi ve manevi destek verenleri ve bu vatana ve millete hainlik yapanları da hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

TAKDİR EDİYORUZ

Ankara Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner de yapmış olduğu konuşmasında, “Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneğinin yapmış olduğu başarılı faaliyetlerini yakından takip edip, başarılı çalışmalarını takdir ediyoruz. Şehitlerimize, gazilerimize ve ailelerine hizmet eden bu derneğin bizim yanımızda ayrı bir yeri vardır. Cennet vatanınız için canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, bedeninin bir parçasını feda eden gazilerimize de sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin anısına, Dernek Başkanı Zeki Avan tarafından, Ankara Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner’e Şehitler panosu ve Türk Bayrağı hediye edildi.