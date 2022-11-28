Yıkılan binanın bulunduğu bölgede çevre düzenlemesi

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yıkımı yapılan eski belediye ve Ziraat Bankası binasının bulunduğu bölgede çevre düzenlemesinin başlatıldığını bildirdi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın yaptığı açıklamada ilçe merkezi ve bazı mahallelerin çevre düzenlemeleriyle güzelleştirildiğini ifade etti. Bir süre önce yıkımı yapılan eski belediyenin bulunduğu alanı da kent estetiğine uygun şekilde meydan şeklinde düzenleyeceklerini aktaran Yalçın, çalışmanın kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

MEYDAN VE YOL DÜZENLEMESİ

Yalçın, Leblebiciler Sokak'taki dükkânlarda cephe iyileştirme ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile Garipçe Mahallesi'nde de meydan ve yol düzenlemelerinin sürdüğünü kaydetti.

