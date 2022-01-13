Yıldırım Beyazıt Üniversitesi AYBÜ sözleşmeli personel alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörlüğü sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. AYBÜ, değişik kademelere çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular başladı. Son başvuru tarihi ise 28 Ocak. Başvuru şartları haberimizde: