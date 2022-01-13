Yıldırım Beyazıt Üniversitesi AYBÜ sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörlüğü sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı.
AYBÜ, değişik kademelere çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 13 Ocak’ta başladı.
Son başvuru tarihi ise 28 Ocak 2022.
Başvurular üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Alımlar KPSS puanlarına göre yapılacak; herhangi bir sözlü sınav olmayacak.
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