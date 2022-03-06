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Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binası yeniden tahsis edildi

Keçiören Yayla Mahallesi Yozgat Bulvarı üzerinde bulunan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binası 10 yıllığına yeniden üniversiteye tahsis edilmesine ilişkin protokol imzalandı.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binası yeniden tahsis edildi

Hocalarımızın, profesörlerimizin, doçentlerimizin, asistanlarımızın her türlü diş tedavisini yapacağı bir merkez olarak hizmetine devam edecek. Hasta kabulleri başlamıştır. Keçiörenlilerin veya bölgede oturan vatandaşlarımızın yanlarına, yakınlarına, ayaklarına diş tedavisi alabilecekleri bu hizmeti getirmiş olduk. Bu hizmetten dolayı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ve Dekan Yardımcımız Başhekim Fatih Şentürk’e teşekkür ediyorum.” dedi. 

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Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı da sağlık alanına yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Altınok’a teşekkür etti. 

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Yayla Mahallesi Yozgat Bulvarı 1.480’inci Sokak’ta bulunan yerleşke toplamda 5 bin 130 metrekare   kapalı, 3 bin 500 metrekare açık alana sahip olup bodrum katı, zemin kat ve 1 normal kattan oluşuyor. 

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