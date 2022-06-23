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YKS stresini attılar

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tepebaşı Kurs Merkezi öğrencileri YKS sonrası düzenlenen piknik etkinliği ile stres attı.
YKS stresini attılar

Piknikte halay çeken öğrenciler, dağ kızağına binerek ve çeşitli oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendiler. İlçedeki Kartaltepe Kent Ormanı’nda düzenlenen pikniğe kurs merkezi öğretmenleri de katıldı.

Milyonlarca öğrencinin 18-19 Haziran'da yapılan YKS ile önemli bir dönemeçten geçtiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sınav bitti, stres atmak tüm öğrencilerimizin hakkı. Ücretsiz hizmet veren kurs merkezimiz sınav sonrasında da öğrencilerimizle irtibatta kalmaya devam ediyor. Gerek sosyal ve kültürel etkinliklerimize katılımlarını sağlıyoruz gerekse üniversiteye giriş sürecinde gençlerimize rehberlik hizmeti veriyoruz. Geçtiğimiz yıl kurs alan öğrencilerimiz önemli üniversiteleri kazanarak bizleri ziyadesiyle mutlu etmişlerdi. İnşallah bu yıl da emek veren, alın teri döken gençlerimiz hak ettikleri üniversiteleri kazanarak hayallerini gerçekleştirirler.” dedi.  

 

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